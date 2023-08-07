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İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in

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İskele sprint triatlonuMelda ve Enis’in
İskele sprint triatlonu Melda ve Enis’in

Triatlon Federasyonu sezonun dördüncü triatlon yarışı, 2023 yılının ise altıncı organizasyonunu İskele’de yaptı.

İskele’de Makenzi Plajı’nda 750 metre yüzme parkuru ile başlayan yarışta sporcular hemen ardından 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 5 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

İskele Sprint Triatlonunun en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. Enis yarışı 1 saat 3 dakikada 21 saniyede tamamladı. İkinci ise yine Ares’ten 1 saat 4 dakika 50 saniye ile Hüseyin Arhan geldi. Yarışın genel klasman üçüncülüğü ise 1 saat 5 dakika 14 saniye ile Tüfekçi Spor Kulübünden Tuğcan Özkızan elde etti.

Kadınlar kategorisinde birinciliği Ares’ten Melda Ünal, ikinci Aspava Spor Kulübünden Anastasia Chernova, üçüncü ise yine Ares’ten Püren Eda Gözer oldu.

Takımlar kategorisinde ise ilk üç sıra Tüfekçi Rockets 55:56, Tüfekçi Sprint 56:05 ve Guven Sigorta Team 57:12.

Yarışma sonrası düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, Federasyon idarecisi Sertaç Bozatlı ve kulüp temsilcileri takdim etti.

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