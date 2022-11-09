İskele'de asayiş ve trafik deneyimi

Denetimler kapsamında; bölgede halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 81 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.