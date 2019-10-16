İskele’de bine yakın vatandaşa evde sağlık hizmeti veriliyor

Hemşireler hafta içi her gün mesai saatleri arasında da İskele Belediyesi Sağlık Birimi ofisine gelen halkla da yakından ilgileniyor.

EVDE SAĞLIK, HERKESE SAĞLIK

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde yaşayan; sosyal yardım maaşı alanlar, özel gereksinimliler ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz sunduğu evde sağlık hizmeti aralıksız sürüyor. İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne bağlı 4 hemşire tarafından yürütülen hizmet, gidilmedik köy, çalınmadık kapı bırakmıyor. ‘Hizmet Gönül İşidir’ anlayışıyla hareket eden hemşireler, hizmetten yararlananların da takdirini topluyor. Vatandaşlara sunulan ücretsiz hizmetler arasında; tansiyon, şeker, nabız ve oksijene ek olarak kolesterol ölçümü bulunuyor. Öte yandan İskele Belediyesi’nin Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile işbirliği de sürüyor. Evde sağlık birimimize ek olarak haftanın belirli günlerinde İskele ve köylerindeki vatandaşlara, İskele Belediyesi ile yaptığı anlaşma gereği ücretsiz olarak Diyetisyen, Fizyoterapi ve Psikolog hizmeti de sunuluyor.