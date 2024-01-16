İskele’de cinayete kurban giden Ressur için ölüm yıl dönümünde etkinlikler düzenlenecek

Helin için 25 Ocak’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında Mağusa Suriçi‘ne yürüyüş gerçekleştirilecek, ardından da Bandabuliya önünde toplanılıp bir konser düzenlenecek.

İskele’de henüz 16 yaşındayken cinayete kurban giden Zehie Helin Ressur, ölüm yıl dönümü olan 25 Ocak’ta Gazimağusa’da anılacak

Helin için 25 Ocak’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında Mağusa Suriçi‘ne yürüyüş de gerçekleştirilecek, ardından Gazimağusa’da yer alan Bandabuliya önünde toplanılıp Helin’in de bir dönem solistliğini yaptığı Retro Çalgıcıları ve Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu tarafından ortak bir konser düzenlenecek.