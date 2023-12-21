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İskele'de Hırsızlık ve Kasti Hasar Zanlısı Polisin Dur Emrine Uymamakla Tutuklandı

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İskele'de Gelişen Olayda Hırsızlık, Kasti Hasar ve Polisin Dur Emrine Uymama Zanlısı C.Z.(E-34) Tutuklandı, Soruşturma Hızla Sürüyor
İskele'de Hırsızlık ve Kasti Hasar Zanlısı Polisin Dur Emrine Uymamakla Tutuklandı

İskele'de Gelişme: Polisin Dur Emrine Uymamak ve Bağlantılı Olaylarda Zanlı C.Z.(E-34) Tutuklandı, Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar Soruşturması Sürüyor"

16 Aralık 2023 tarihinde saat 01:30 sıralarında İskele'de yaşanan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polisin Dur Emrine Uymamak ve bu olaya bağlı Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar suçlamalarıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı olarak aranan C.Z.(E-34) tespit edilerek tutuklandı. Ancak soruşturma hala devam ediyor ve yetkililer, olayın detayları ve zanlının motivasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.

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