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İskele'de İnşaat Kazası: İşçi Kolon Kalıpları Çakarken Düşerek Yaralandı

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İskele'de İnşaat Kazası: İşçi Kolon Kalıpları Çakarken 4 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı, Soruşturma Sürüyor
İskele'de İnşaat Kazası: İşçi Kolon Kalıpları Çakarken Düşerek Yaralandı

İskele'de İnşaat Kazası: Çalışan Ersin Çakır, Kolon Kalıpları Çakarken Düşerek 4 Metre Yükseklikten Yaralandı"

8 Ocak 2024 tarihinde, İskele'de devam eden inşaat projesinde çalışan Ersin Çakır (E-40), kolon kalıplarını çaktığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Olayın ardından hemen Yenibogaziçi Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, sol dirsek ve belindeki kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı. Şu anki sağlık durumuyla ilgili detaylar ve soruşturma devam ediyor.

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