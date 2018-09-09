İskele'de motosiklet kazası

Kıbrıs Gazetesi 'nden Ahmet İLKTAÇ'ın haberine göre, Mağusa-İskele Anayol’u Mücahitler Çemberi olarak bilinen yerde bu sabah saat 09. 00 sıralarında kontrolü kaybolan motosiklet yolundan çıkıp bankete düştü.

Motosiklet sürücüsü 41 yaşındaki Mehmet Debreli ve motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki kızı Defne Çilem Debreli ağır yaralandı. Kazazedelerden Mehmet Debreli, belinde kırık ve akciğerinde yaralanma olduğu için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Defne Çilem Debreli ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.