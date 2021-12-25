İskele'de Noel’i denize girerek kutladılar

İskele Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda bölgede ikamet eden farklı ülkelere mensup vatandaşlara yönelik Noel etkinliği düzenledi..

İskele Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda bölgede ikamet eden farklı ülkelere mensup vatandaşlara yönelik Noel etkinliği düzenledi..

İskele Belediyesi’nin katkıları ile Makenzi Halk Plajında yer alan etkinlikten elde edilen gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

Etkinlikte konuşan Chrissie Bara, yıllardır söz konusu organizasyon sayesinde hem Noel’i kutladıklarını hemde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulunduklarını ifade etti..

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam da etkinliğin gelirinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu anlamlı davranışa katkı koyanlara teşekkür etti ve yeni yılın herkese sağlık getirmesi temennisinde bulundu. .