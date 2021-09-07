  • BIST 1.472,280
  • Altın 484,42
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

İskele'de operasyon

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
İskele'de operasyon

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

06.09.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tarafından gerçekleştirlen operasyon sonucu, Y.A.(E-28)’nın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan F.Ç.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmiyor!28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:55
  • 30 Kişi ve 1 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:46
  • İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 16:49
  • Sarıçizmeli, imar planı istiyoruz24 Ağustos 2021 Salı 18:46
  • Karpaz'da Vahim Zarar, Ciddi Darp Ve İtale-İ Lisan22 Ağustos 2021 Pazar 09:54
  • Tatar "Bazı" Yenierenköylülerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:31
  • İskele Belediyesi'nin “Ardahan Seyir Tepe Projesi” Onay Aldı20 Ağustos 2021 Cuma 14:45
  • Şehir Plancıları Odası: Bafra'da doğa tahribatı var!19 Ağustos 2021 Perşembe 22:03
  • “Umuda Yolculuk Karavanı” İskele-Karpaz Bölgesi Çalışmalarını Tamamlandı19 Ağustos 2021 Perşembe 17:52
  • İskele’ye Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Merkezi İnşa Ediliyor19 Ağustos 2021 Perşembe 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti