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İsrail’in Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi’yle Söyleşi

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İsrail’in Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi’yle Söyleşi
İsrail’in Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi’yle Söyleşi

İsrail’in yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, ülkesinin Güney Kıbrıs’la ikili ilişkilerinin iyi düzeyde olduğuna vurgu yaptı.

Fileleftheros gazetesi, İsrail’in yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik’in gazeteye verdiği röportajında, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi bir düzeyde olduğunu, buna karşın daha da iyi bir düzeye getirilebileceğini söylediğini aktardı.

Anolik söyleşisinde, Güney Kıbrıs’ın “dost bir ülke olduğuna” vurgu yaparak “savunma ve güvenlik konusundaki tecrübelerini Güney Kıbrıs’la paylaşmaya hazır olduklarını” ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki gerginlikler konusundaki bir soruya, “her türlü sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğine inandığı” yanıtını veren Anolik, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan doğal gaz boru hattı projesi EastMed’in ise ilerlemekte olduğunu vurguladı.

Anolik, İsrail, Güney Kıbrıs ve tüm bölgeye fayda sağlayacağını iddia ettiği projeye bağlı kalmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

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