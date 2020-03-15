İşte 10 Maddede güney Kıbrıs'ın aldığı ekonomik tedbirler

1- Genel sağlık sigortasına yönelik ek katkılar bu aydan itibaren 2 ay durduruldu

2- KDV %19'dan - %17e azaltıldı

3- 2 ay boyunca firmaların KDV ödemeleri durduruldu

4- Özel sektörde 15 yaşına kadar çocuğu olan ailelerin 4 haftalık özel izne çıkarılması. Bu gelir ilişkilendirilmeli olacak ve evden çalışamayacak olanlara da yansıtılacak.

5- Gelirlerinde %25'in üzerinde kayıp yaşayan işletmelere özel destek sistemi gelecek ve tüm işletmeleri kapsayacak. Böylelikle, çalışanların işlerini kaybetmesinin önüne geçilecek. Çalışanlar ayrıca işyerleri çalışmadığı süre boyunca işsizlik ödeneği alacak.

6- Yüz maskeleri ve antiseptik ürünlerde tavan fiyat uygulaması yapılacak.

7- Kendini karantina almak zorunda olanlar hastalık izinli sayılacak.

8- Önlemlerden dolayı yurtdışında kalacak öğrencilere 750€ destek verilecek.

9- Kamu, sadece zaruri çalışanları işletecek. Mümkün olduğu kadar evden çalışılacak.

10- Sağlık harcamaları için 100 milyon euro ayrılacak. Bu para yeni çalışan alımı, yeni ekipman alımı, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsünde ekipman ve istihdam sağlanacak. Ambulans servisleri geliştirlecek ve 1420 destek hattına harcanacak.