  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İşte 10 Maddede güney Kıbrıs'ın aldığı ekonomik tedbirler

» »
İşte 10 Maddede güney Kıbrıs'ın aldığı ekonomik tedbirler
İşte 10 Maddede güney Kıbrıs'ın aldığı ekonomik tedbirler

İşte 10 Maddede güney Kıbrıs'ın aldığı ekonomik tedbirler

1- Genel sağlık sigortasına yönelik ek katkılar bu aydan itibaren 2 ay durduruldu
2- KDV %19'dan - %17e azaltıldı
3- 2 ay boyunca firmaların KDV ödemeleri durduruldu
4- Özel sektörde 15 yaşına kadar çocuğu olan ailelerin 4 haftalık özel izne çıkarılması. Bu gelir ilişkilendirilmeli olacak ve evden çalışamayacak olanlara da yansıtılacak.
5- Gelirlerinde %25'in üzerinde kayıp yaşayan işletmelere özel destek sistemi gelecek ve tüm işletmeleri kapsayacak. Böylelikle, çalışanların işlerini kaybetmesinin önüne geçilecek. Çalışanlar ayrıca işyerleri çalışmadığı süre boyunca işsizlik ödeneği alacak.
6- Yüz maskeleri ve antiseptik ürünlerde tavan fiyat uygulaması yapılacak.
7- Kendini karantina almak zorunda olanlar hastalık izinli sayılacak.
8- Önlemlerden dolayı yurtdışında kalacak öğrencilere 750€ destek verilecek.
9- Kamu, sadece zaruri çalışanları işletecek. Mümkün olduğu kadar evden çalışılacak.
10- Sağlık harcamaları için 100 milyon euro ayrılacak. Bu para yeni çalışan alımı, yeni ekipman alımı, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsünde ekipman ve istihdam sağlanacak. Ambulans servisleri geliştirlecek ve 1420 destek hattına harcanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covit-19’un Çalışanlara Ve İşletmelere Etkilerini Azaltma Paketi13 Mart 2020 Cuma 12:30
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yeni Koronavirüs vakası !12 Mart 2020 Perşembe 21:26
  • Güney Kırbıs'ta pozitif vaka sayısı 7 oldu12 Mart 2020 Perşembe 12:49
  • Taksi şoföründe corona tespit edildi!11 Mart 2020 Çarşamba 22:21
  • İngiltere'den havalanan ve Larnaka'ya inen 148 yolcu taşıyan uçak karantinaya alındı11 Mart 2020 Çarşamba 22:18
  • Bütün okullar 22 Mart pazartesi tarihine kadar kapalı olacak11 Mart 2020 Çarşamba 21:29
  • Rum polisi çocuk pornosundan hüküm giydi11 Mart 2020 Çarşamba 17:38
  • Corona Virüsü Rum Basınının Manşetlerinde11 Mart 2020 Çarşamba 14:01
  • Limasol Devlet Hastanesi’nin Tıbbi Atıkları Arasında İki Bebek Cesedi Bulundu11 Mart 2020 Çarşamba 13:45
  • RUM Yönetimi’nin Mülteciler Eylem Planı11 Mart 2020 Çarşamba 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti