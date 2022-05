İşte dünyanın en iyi 10 restoranı

The World’s 50 Best Restaurants List 2002 yılından itibaren dünyanın en iyi 50 restoranını seçmektedir.

The World’s 50 Best Restaurants List 2002 yılından itibaren dünyanın en iyi 50 restoranını seçmektedir. 2019’da organizasyon yeni bir platform olan 50 Best Discovery’i başlatmıştır. Peki 2021 yılında hangi restoranlar bu listede yer aldı gelin birlikte dünyanın en iyi 10 restoranını inceleyelim.

THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS DERECELENDİRME SİSTEMİNE GÖRE

2021 YILININ EN İYİ RESTORANLARI

The World’s 50 Best Restaurants List 2002 yılından itibaren dünyanın en iyi 50 restoranını seçmektedir. Dünyadaki tüm restoranların yer alabildiği bu derecelendirme sisteminin sonuçları, 2003 yılından 2015 yılına kadar Londra’da açıklanmış, 2016 yılında New York’da, 2017 yılında Melbourne’de, 2018 yılında Bilbao’da, 2019 yılında ise Singapur’da düzenlenen törende açıklanmıştır. 2020 yılında ise Anvers, Flanders, Belçika’da düzenlenecek ödül töreni ise korona virüs sebebi ile 2021 yılına ertelenmiştir.

“The World’s 50 Best Restaurants Academy” girişimleri ile her sene belirlenen liste 1000’ni aşkın uzman tarafından yapılmaktadır. Restoran ve gastronomi alanında profesyonel olan şef ve restoran sahipleri (%34), gezgin gurmeler (%33), yemek yazarları ve gazeteciler (%33) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Önceden belirlenen herhangi bir kriter olmadan geçerli bazı kurallar çerçevesinde oluşturulan oylama sistemi dünya genelinde 26 bölgede, her bölgeye ait 40 oylayıcının vermiş olduğu oylama ile oluşmaktadır.

2018 yılında, Türkiye’den Mikla restoran bu listede 44. sırada yer almıştır.

2019’da organizasyon ayrıca tüm dünyada Akademi’den oy alan binlerce restoran ve bardan oluşan yeni bir platform olan 50 Best Discovery’i başlatmıştır.

Dünyanın En İyi 50 Restoranı’nın kapsamının daha da genişletmesi, dünyanın en saygın restoran ve bar rehberlerinden biri olarak konumunu güçlendirmesini sağlamıştır. Peki 2021 yılında hangi restoranlar bu listede yer aldı gelin birlikte inceleyelim.

1. NOMA

Danimarka’nın Kopenhag kentinde yer alan Noma restoran 2021 yılında dünyanın en iyi restoranı olarak seçilmiştir. René Redzepi tarafından kurulan Noma, İskandinav Mutfağı ile dünya çapında tanınmakta ve birçok şefe ilham kaynağı olmaktadır. 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında da dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma 2021 yılında da dünyanın en iyisi olmayı başarmıştır.

Noma Ocak-Haziran ayları arasında deniz ürünlerini mevsimi, yaz aylarında sebze ürünleri mevsimi, kış aylarında ise av ve orman olmak üzere farklı zamanlarda üç ayrı menü sunmaktadır. Restoran, yetenekli şef Mette Søberg liderliğindeki AR-GE ekibinin kara ve denizin sağladığı her şeyden yeni menü öğeleri geliştirebilmesi için her sezondan önce kapatılmaktadır.

Redzepi ve ekibinin çığır açan yemekleri arasında vejetaryen kereviz shawarma, pençe, tüy ve gaga ile servis edilen bacak, beyin, kalpten oluşan bir ördek yemeği ve yengeç şeklinde kesilmiş gözleme üzerinde servis edilen tatlı yengeç eti yer alıyor. Son teknoloji ürünü bir fermantasyon mutfağını içeren Noma kesinlikle en iyisi olmayı hakkediyor.

2. GERANİUM

Yine Danimarka’nın Kopenhag kentinde yer alan Geranium Restoran kişiselleştirilmiş mevsimsellik uygulaması ile süreci yönetmekte. Son olarak Sonbahar Evreni temasını seçen restoranın yöneticiliği şef Rasmus Kofoed tarafında yürütülmekte. Kalamar, eritilmiş füme domuz yağı, maya ve patates esansı, Danimarka’yı saran acı suların gerçek tadı olurken, kekikli bıldırcın, çilek ve çam turşusu etin 16 çeşit menüye girdiği tek nokta. Şef Rasmus Kofoed gerçekten çarpıcı yemekleri bir araya getirme konusunda sezgisel bir yeteneğe sahip lezzet, estetik ve menü boyunca akan bir akış duygusu arasında sinerji yaratıyor.

3. ASADOR ETXEBARRİ

Restoranın şefi Victor Arguinzoniz, neredeyse her şeyi ızgara yapabilmesi ve görünüşte basit malzemelerden inanılmaz tatlar çıkarması ile ünlüdür. Pişirme işlemi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için Asador Etxebarri’nin ızgaralarını kendisi tasarlamıştır. Mutfağında bir makara sistemi üzerinde yükseltilip alçaltılabilen altı adet tamamen ayarlanabilir ızgara ve çeşitli mutfak eşyaları icat etmiştir. Restoran, yerel ürünlerin kendine has doğal lezzetlerine saygı duyuyor ve her bir malzemeyi potansiyelini göstermeye özen gösteriyor. Ev yapımı chorizo, tuzlu hamsi, bufalo peyniri, Palamos’un en taze karidesleri, yumuşak dana pirzola birçok ürünü kendi ızgarasında üretmekte.

4. CENTRAL

Peru’da yer alan Central Restoran, şef Virgilio Martínez ve Pía León‘un önderliğinde misafirlerine hizmet etmektedir. Yemekleri, bol miktarda yerel kaynaklı ürün kullanarak anavatanlarının eşsiz manzaralarını, tarihini ve geleneklerini yansıtmaktadır. Menü, Peru ekosistemlerini en iyi şekilde temsil ederken, Central ekibi sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanıyor. Geri dönüşüm, kompostlama ve atık maddeler üzerindeki döngünün kapatılması üzerine çalışılmaktadır. Konuklar, 100’den fazla bitki türünün bulunduğu bir sebze bahçesinden geçerek sadece ön kapıya yürüyerek bu farklı mutfak dünyası hakkında bir fikir edinebilmekte.

5. DİSFRUTAR

Barselona’nın Eixample semtinde yer alan Disfrutar’ın ana yemek odası ışık dolu ve beyazdır, ancak restoran açık hava terası ve yaratıcılık mutfağında özel bir salon da dahil olmak üzere başka alanlara da sahiptir. Bol seramik içeren tasarım, Akdeniz’in tarihine ve mirasına olan saygısını yansıtmak için seçilmiştir. Havyar ve ekşi krema ile doldurulmuş panchino (kabarık bir çörek), yumuşak fıstık ve yılan balığı ile çok küresel pesto gibi yemekler müşterileri “memnun etmek, şaşırtmak ve heyecanlandırmak” için tasarlanmıştır. 2021’de ekip, yaratıcılık mutfağında yeni bir tür masa ortaya çıkarmıştır: “yemek deneyimi sırasında gizli bölmeleri, çekmeceleri ve bağırsaklarında gizlenmiş lezzetli ısırıkları göstererek farklı bir deneyim sunmaktadır.”

6. FRANTZÉN

Şef Björn Frantzén önderliğindeki restoran İsveç’in Stockholm kentinde misafirlerine hizmet etmektedir., Frantzén’in yemekleri, yerel ve uluslararası geleneklerden ilham alan klasik ve modern teknikleri Asya notalarıyla birleştiren, İskandinav mutfağının eşsiz bir melezidir. Öğle ve akşam yemeklerinde tarak, deniz kestanesi, salatalık ve kişniş’den oluşan tek menü; mavi ıstakoz, enginar, lardo, narenciye yaprağı yağı ve miyoga; bezelye, maitake ve Japon hardalı ile mangalda pişirilmiş bıldırcın; kavun şerbeti, şampanya ve zeytinyağı ile tamamlanmaktadır.

7. MAİDO

Latin Amerika ve Doğu mutfaklarının birleşimi olan Nikkei mutfağının hâkim olduğu bu restoran Peru’nun Lima kentinde yer almaktadır. 12 çeşit ‘Nikkei Experience’ tadımı ağırlıklı olarak balık odaklı olan menüde: Yengeç çanağı ve tapyokaların yanında yeşil tereyağlı fasulye ve miso özellikli Paracas tarakları gibi yemekler yer almaktadır. Peki nedir bu Nikkei mutfağı? Basitçe söylemek gerekirse, Nikkei, Japon teknikleriyle tanımlanan Perulu bileşenlerin bir kombinasyonudur.

8. ODETTE

Singapur Ulusal Galeri kompleksinde bulunan Odette, başlı başına bir sanat eseridir. Odette’nin bu başarısı Odette’e üç Michelin yıldızı da kazandıran Fransa, Japonya ve Güneydoğu Asya’daki uzmanların kişisel kaynaklı ürünlerini kullanan enfes, rafine yemeklerine bağlıdır.

9. PUJOL

Şef Enrique Olvera önderliğindeki restoran, benzersiz teknikleri ve eşsiz baharatları ile ülkenin zengin tarihine kadar Meksika gastronomisiyle ilgili her şeyi sergilemektedir. Şık iç mekânı, pencerelerden süzülen muhteşem doğal ışıkla aydınlatılıyor. Konuklar hem yemek odasının içinde hem de kısmen kapalı, mozaik zeminli dış mekân masalarında oturabilmektedir.

10. THE CHAİRMAN

Hong Kong’da yer alan restoran 2021 yılında 10. sırada yer almayı başarmıştır. Yemek deneyimi ile 2.000 yıllık Kanton mutfak tarihini yansıtan restoran, 10 yıldan uzun süredir eskitilmiş karışık otlar ve limonlarla buğulanmış jilet istiridye gibi her yemeği sunmaktadır. Sayısız lezzet ve dokuyla dolu bir menüde, bir yemeğin diğerlerinin üzerinde çoğalması şaşırtıcı olabilmektedir.