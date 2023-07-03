  • BIST 5.759,11
  • Altın 1604.93
  • Dolar 25.986
  • Euro 28.3761
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika'nın Irak'ta Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı

» »
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakan Iraklı Selvan Momika'nın, ülkesinde Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika'nın Irak'ta Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı

Musul'a bağlı Hamdaniyye bölgesinde 1986 yılında doğan Momika'nın terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla bir milis yapısı kurduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Momika'nın o dönem bazı milis üyeleriyle Musul'a bağlı bölgeleri gezdiği görülüyor.

Öte yandan görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin "Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu" olduğunu ifade ediyor.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası "Süryani Birliği" adlı bir parti kuran Momika, sosyal medya hesabı Facebook'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grupların 27 Temmuz 2022 tarihinde Irak Meclisi'ni basması sırasında meclis binası önünde fotoğraf paylaşırken, Ekim 2019'daki gösteriler esnasında ise Sadr'a karşı paylaşımlarda bulunduğu dikkati çekti.

Basında Irak'ta bazı insan hakları suçlarına karıştığı belirtilen Selvan Momika'nın İsveç Demokrat Partisi üyesi olduğu iddia edildi.

Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Momika'nın ülkede yargılanması için İsveç'ten iadesini istemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da Şanzelize'deki turistler dahil herkes tahliye ediliyor02 Temmuz 2023 Pazar 10:39
  • Paris'teki gösteriler öncesi 37 kişi gözaltına alındı02 Temmuz 2023 Pazar 10:38
  • Fransa'da sokaklar savaş alanı: 10 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor02 Temmuz 2023 Pazar 10:35
  • Hollanda Kralı, ülkesinin kölelik geçmişi için resmi olarak özür diledi01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:50
  • Hollanda Kralı Willem Alexander özür diledi01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:01
  • Hollanda’dan tek kullanımlık plastikler için ek ücret hamlesi01 Temmuz 2023 Cumartesi 16:43
  • Fransa’da olaylar büyüyor! 1000 kişi gözaltına alındı01 Temmuz 2023 Cumartesi 16:16
  • AB liderleri göç konusunda anlaşamadı01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:29
  • Fransa’da sular durulmuyor: Eylemler her yere sıçradı, yüzlerce gösterici gözaltında01 Temmuz 2023 Cumartesi 11:14
  • Fransa’da sular durulmuyor: Eylemler her yere sıçradı, yüzlerce gösterici gözaltında01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti