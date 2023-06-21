İsveç’ten Türkiye açıklaması: ‘Artık zamanı geldi’

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç’in NATO üyeliğine yönelik Türkiye ile anlaşması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık Türkiye’nin de üyeliğe onay verme sürecini başlatması gerektiğini açıkladı.
Billstrom, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bizden bekleneni yaptığımızı düşünüyoruz, artık Türkiye’nin üyeliğimize onay sürecini başlatmasının zamanı geldi” dedi.
Macaristan’la birlikte Türkiye’nin henüz İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi askeri ittifak içinde tartışma yaratıyor.
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