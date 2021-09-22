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İtalya'da dark web üzerinden çocuk istismarı görüntüleri operasyonu: 13 gözaltı

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İtalya genelinde, internet üzerinden çocuk istismarı görüntüleri yaydığı belirlenen bir ağa yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İtalya'da dark web üzerinden çocuk istismarı görüntüleri operasyonu: 13 gözaltı

İtalya genelinde, internet üzerinden çocuk istismarı görüntüleri yaydığı belirlenen bir ağa yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında, İtalyan vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da bulunuyor.

Şüpheliler, aralarında küçük bebeklerin de yer aldığı çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerini bulundurmak, yayımlamak ve yaymakla suçlanıyor.

Palermo Savcılığı tarafından açılan ve yaklaşık 1,5 yıl süren soruşturmada şüphelilerin, çocukların cinsel istismar görüntülerini dark web (Karanlık ağ) gibi sanal ortamlarda paylaştığı belirlendi.

ON BİNLERCE DOSYAYA EL KONULDU

Güvenlik güçleri, internetteki sohbet ortamları ve dark web'deki gruplara sızarak delil topladı. Soruşturma sonunda, yaklaşık 250 bin dosyaya el konuldu.

Görüntülerdeki çocukların kimliklerinin belirlenmesi ve korunmaya alınmaları çalışmaları sürüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre suç unsuru görüntülerin yer aldığı dosyalar, şüphelilerin evlerinde ilaç kutularının içine gizlenmiş veri depolama cihazlarında bulundu.

Şüphelilerin farklı yaş grupları, eğitim seviyeleri ve iş kollarından olduğu, aralarında bir polis memurunun da yer aldığı açıklandı.

Dark web, genel ağa erişmek için kullanılan internet tarayıcılarının erişmesinin mümkün olmadığı sitelerin bulunduğu alanı tanımlıyor.

İnternetin gizli adresleri olarak da tanımlanabilecek bu kavram, giderek daha fazla duyuluyor.

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