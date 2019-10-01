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Japonya'da 158 kişi çalışmaktan öldü

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Japonya’da çalışma şartları ile ilgili hazırlanan bir hükümet raporu, ülkede "karoshi" (aşırı çalışmaya bağlı ölümler) konusundaki vahim tabloyu ortaya koydu
Japonya'da 158 kişi çalışmaktan öldü

Kamu Yayıncısı NHK'nin haberine göre, 2018 yılında intihar ya da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 158'inin ölümü "aşırı çalışmaya bağlı sorunlar" nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu sayının son 10 yılda kaydedilen en düşük oran olduğunun belirtildiği raporda, buna rağmen toplam vakaların fazlalığına dikkat çekilerek önlem alma çağrısında bulunuldu.

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Çalışma koşulları yaş gözetmedi

Rapora yansıyan ölüm vakalarında yaş sıralamasına göre, başı 47 ölüm ile 40'lı yaşlarındaki çalışanlar çekerken, onları 46 ölüm vakası ile 50'li yaşlarındaki çalışanlar takip etti. Aşırı çalışmaya bağlı nedenlerden hayatını kaybedenlerin 26'sını 30'lu yaşlarında olanlar oluştururken, aynı nedenden ölenlerin 20'sinin 60'lı yaşlarda, 19'unun ise 20'li yaşlarda olduğu belirlendi.

İnşaat sektörü başta

İnşaat sektöründe çalışan 78 işçinin 2010 sonrası 5 yıllık dönemde beyin ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyan rapora göre, söz konusu hastalıklara ise aşırı çalışma neden oldu. Aynı dönemde inşaat sektöründeki 54 işçi psikolojik sorunlardan ötürü intihar ederken, intihar vakalarının 30'unu şantiye yöneticileri oluşturdu. Uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşulları raporda söz konusu intiharların nedeni olarak yer alırken, çalışanların üstleriyle yaşadıkları sorunlardan kaynaklanan iş stresi de bir diğer neden olarak kayıtlara geçti.

Medya sektöründe de durum vahim

Aşırı çalışmaya bağlı ölümlerde, inşaat endüstrisinin ardından medya sektörü üst sırada yer aldı. Aynı 5 yıllık dönemde 10 medya çalışanı aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından hayatını kaybederken, 4 medya çalışanı ise iş stresi nedeniyle intihar etti. İntihar eden çalışanların tümünün 20'li yaşlarında olduğu rapora yansıdı. Medya sektöründeki uzun çalışma saatlerine dikkat çekilen raporda, bazı sektör çalışanlarının iki hafta ya da daha uzun izin almadan çalıştıkları vurgulandı.

 

İHA
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