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Japonya'da çığ felaketi: 40 yaralı

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Japonya'da çığ felaketi: 40 yaralı
Japonya'nın doğusundaki kayak merkezine çığ düşmesi sonucu yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya'nın doğusundaki kayak merkezine çığ düşmesi sonucu yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo haber ajansı, başkent Tokyo'nun 120 kilometre kuzeyinde bulunan Tochigi'deki Nasu Onsen Aile Kayak Merkezi'ne çığ düştüğünü duyurdu.

Çığ altında kalan yaklaşık 40 kişinin yaralı kurtarıldığı belirtildi. Yaralananlar arasında bulunan 8 lise öğrencisinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Tochigi bölgesi hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri'nden, Nasu'ya afet yardım ekipleri göndermesini talep etti.

Çığın meydana geldiği sırada kayak merkezinde, bölgedeki 7 liseden gelen 60'dan fazla öğrenci bulunuyordu.

Bölgede etkili olan kötü hava koşulları, yardım faaliyetlerini sekteye uğratıyor.

Başbakan Şinzo Abe, yaptığı açıklamada, felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hükümetinin çığdan etkilenenlere her türlü yardımı yapacağını ifade etti.

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