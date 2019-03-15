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Jodie Foster’dan yıllar sonra gelen 'Kuzuların Sessizliği' itirafı

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Kült korku filmi Kuzuların Sessizliği’nde başrolleri Anthony Hopkins’le paylaşan Jodie Foster’dan yıllar sonra filmle ilgili itiraf geldi. Foster, Hopkins’in korkutucu sesine karşı oynarken korktuğunu söyledi.
Jodie Foster’dan yıllar sonra gelen 'Kuzuların Sessizliği' itirafı

Jodie Foster, insan eti yiyen cani Hannibal Lecter ile çalışan FBI öğrencisini canlandırdığı kült korku filmi Kuzuların Sessizliği hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

 

NTV'nin aktardığına göre, 56 yaşındaki oyuncu, filmi çekerken, Lecter karakterini canlandıran rol arkadaşı Anthony Hopkins'ten korktuğunu söyledi.

Teksas'ta düzenlenen bir konferansa katılan Foster, 1991 yılında çekilen ve gösterildiği dönemde büyük ses getiren psikolojik Kuzuların Sessizliği filminde Clarice Starling karakterini canlandırırken yaşadığı korkuyu anlattı.

Foster, şimdi 81 yaşında olan usta oyuncu Hopkins hakkında konuşurken, "Beni film değil ama Anthony Hopkins korkuttu" dedi.

Filmde Hannibal Lecter ile Clarice Starling'in meşhur hücre sahnelerinin çekilme anını anlatan Foster, bu sahnelerde yüz yüze olmadıklarını, çünkü her defasında set tasarımının 20 dakikayı bulduğunu, bu nedenle yüzü kamera dönük olan oyuncunun sahnesi çekilirken diğerinin sadece sesi duyularak sahnenin tamamlandığını söyledi. "Filme tekrar bakarsanız fark edersiniz. Aslında karşıdaki oyuncuya değil kamerraya bakıyoruz" dedi.

"Doktor Lecter'la o sahneleri çekerken, onun korkutucu sesini duyup yüzünü görmedi. Kameraya bakmak zorundaydım ve sanki o kameranın içindeymiş gibi davranmak zorundaydım" şeklinde konuştu.

 

Çekimlerin son gününde öğle yemeğinde konuştuklarını söyleyen Foster, Hopkins'e karşı, "Senden korktum" itirafında bulunduğunu belirtti. Foster'ın ifadesine göre karşılığında Hopkins de aynı şeyleri hissetmiş.

Foster'ın Kuzuların Sessizliği fimindeki performansı ona 1992 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandırdı.

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