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Johnny Depp, Amber Heard’dan boşanma nedenini açıkladı: “Yatakta bulduğum bir şey”

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Johnny Depp, Amber Heard’dan boşanma nedenini açıkladı: “Yatakta bulduğum bir şey”
Johnny Depp, Amber Heard’dan boşanma nedenini açıkladı: “Yatakta bulduğum bir şey”

Johnny Depp, Amber Heard’dan boşanma kararını aktrisin yatağa dışkılamasının ardından aldığını söyledi.

Aktörün açıklaması, The Sun tabloid gazetesini yayımlayan News Group Newspapers’a açtığı davanın dün gerçekleşen duruşmasında geldi.

57 yaşındaki Depp, eski eşi Heard’a şiddet uyguladığını ileri süren bir haberden dolayı The Sun’a iftira davası açmıştı.

Oyuncu Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülen duruşmada söz konusu iddiaları “hastalıklı ve tamamen yalan” diye niteledi.

Depp’in duruşmadaki en sansasyonel ifadelerinden biri de yatakta bulduğu dışkının ardından aktristen boşanmaya karar verdiği yönündeki iddiası oldu.

Aktörün yazılı açıklamasında, olaydan Heard’ın ya da arkadaşlarının sorumlu olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre Heard’ın olayı “yalnızca bir şaka” diye nitelemesi, evliliklerindeki bardağı taşıran son damlaydı.

Heard, emlak müdürümüz Kevin Murphy’e yatağa dışkılamanın ‘zararsız bir şaka’ olduğunu söyledi. Böylece olaydaki sorumluluğunu itiraf etti. Ama öncesinde köpeğimizi suçlamaya kalkmıştı.

Son dönemde Karayip Korsanları’ndaki rolünü devam ettirip ettirmeyeceği konuşulan Depp, mahkemedeki tanıklığı esnasında aile hayatındaki tutumunu da anlattı.

Aktör, şu an 21 yaşında olan kızı Lily-Rose’a henüz reşit değilken marihuana verdiğini söyledi ve bunun “sorumlu ebeveynlik” olduğunu ileri sürdü.

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