Johnson, 19 Temmuz'da planlandığı gibi sosyal mesafe ve maske gibi sınırlamaları kaldıracaklarını duyurdu

Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtti. Johnson ayrıca normalleşmenin son ve dördüncü adımına ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz'da alınacağı, bu plana ait başlıca detayların 19 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Johnson ayrıca, hükümetin yüz maskesi takılması yönündeki yasal zorunluluğu kaldırma kararına rağmen, "tercih edilen" durumlarda maske takılması yönündeki tavsiyelerinin de rehberde yer almaya devam edeceğini vurguladı. Johnson, toplu taşıma araçlarını buna örnek verdi.

İngiltere Başbakanı'nın açıklamasından bazı başlıklar şöyle:

- 19 Temmuz'da yüz maskesi ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili yasal zorunlulukların bitmesi planlanıyor

- 40 yaş altı grup için önceden 12 hafta olan iki aşı arasındaki süre 8 haftaya indirilecek, böylece Eylül ortasına kadar 18 yaş altı herkesin iki doz aşısını tamamlaması hedeflenecek

- Sonbaharda risk grubundakilere takviye doz uygulanması için bir program sürdürülecek

- Etkinliklere katılmak için Covid sertifikası sunma zorunluluğu kalkacak

- İzolasyon konusunda, örneğin çocuklara yönelik uygulamalarda değişiklikler getirilecek

- Hükümet, yasal sınırlamaları kaldırmakla beraber, virüsün risklerine karşı kendilerini korumaları için insanları "bilgiye dayalı kararlar" almaları ve riskleri yönetmeleri tavsiyesinde bulunmaya devam edecek

- Normalleşmenin dördüncü aşaması, kapalı alanlarda ve dışarıda buluşmalarda kişi sayısına yönelik yasal sınırları da kaldıracak

- Gece kulüpleri dahil tüm iş yerleri açılacak

- Konserlere, tiyatro ve spor etkinliklerine katılacaklara ilişkin sayı sınırlaması da kalkacak