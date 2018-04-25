  • BIST 107.397
  • Altın 173,881
  • Dolar 4,0910
  • Euro 4,9872
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

Kadın gazeteciyi parçalara ayıran Danimarkalı mucide cezası verildi

» »
Mucit Madsen'e ait denizaltıda kaybolmasının ardından parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunan gazeteci Kim Wall davasında mahkeme son sözünü söyledi.
Kadın gazeteciyi parçalara ayıran Danimarkalı mucide cezası verildi

Mucit Madsen'e ait denizaltıda kaybolmasının ardından parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunan gazeteci Kim Wall davasında mahkeme son sözünü söyledi. Müebbet hapis kararı, dünyada son dakika oldu.

Danimarkalı mucit Peter Madsen, denizde cesedi bulunan gazeteci Kim Wall'u öldürüp cesedini parçalayarak denize atmaktan ömür boyu hapis cezası aldı.

Uluslararası medyanın büyük ilgi gösterdiği davada kararını açıklayan mahkeme, Madsen'i İsveçli gazeteciyi öldürmekten mahkum etti.

--11323952.jpeg

Madsen'e yöneltilen suçlamalar arasında cinayet, bedeni parçalara ayırma ve cinsel saldırı da vardı.

Kadın gazeteciyi öldürdüğünü kabul etmeyen mucit Madsen, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etmişti. Madsen, Wall'ün neden öldüğüne dair polise çelişkili ifadeler vermişti.

fft16_mf11323982.jpeg

İsveçli gazeteci Kim Wall, 2017 yazında haber yapmak için Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuştu. Gazetecinin cesedi, 11 gün sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu. Bazı vücut parçaları hiçbir zaman bulunamadı.

Wall'a yapılan otopside genital bölgesi ve kaburga kemiklerinde 'öldüğü sırada ya da öldükten çok kısa bir süre sonra gerçekleştirilen' bıçak izleri tespit edilmişti.

--11323954.jpeg

Daha önce Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar bulunmuştu. Olay yaratan görüntüler arasında işkence yapılan kadınların kafaları kesilerek öldürülmesi ve yakılması vardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Son Dakika: 10 binlerce Türk gözaltına alındı18 Nisan 2018 Çarşamba 16:13
  • ABD'den Türkiye'ye tehdit18 Nisan 2018 Çarşamba 14:29
  • Son dakika... Trump Twitter'dan duyurdu!18 Nisan 2018 Çarşamba 14:27
  • ABD'de Facebook'a toplu davanın yolu açıldı18 Nisan 2018 Çarşamba 09:27
  • Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum18 Nisan 2018 Çarşamba 09:17
  • İngiltere ve ABD'den uyarı: Rusya siber saldırı düzenleyebilir17 Nisan 2018 Salı 10:40
  • "ABD amacına ulaşana kadar Suriye’den çekilmeyecek"15 Nisan 2018 Pazar 17:44
  • Trump hakkında olay grup seks iddiası!13 Nisan 2018 Cuma 13:24
  • ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı!12 Nisan 2018 Perşembe 10:00
  • Rusya’dan Trump’a yanıt: “Akıllı füzelerin teröristlere doğru uçması gerekiyor”11 Nisan 2018 Çarşamba 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti