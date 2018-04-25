Kadın gazeteciyi parçalara ayıran Danimarkalı mucide cezası verildi

Mucit Madsen'e ait denizaltıda kaybolmasının ardından parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunan gazeteci Kim Wall davasında mahkeme son sözünü söyledi. Müebbet hapis kararı, dünyada son dakika oldu.

Danimarkalı mucit Peter Madsen, denizde cesedi bulunan gazeteci Kim Wall'u öldürüp cesedini parçalayarak denize atmaktan ömür boyu hapis cezası aldı.

Uluslararası medyanın büyük ilgi gösterdiği davada kararını açıklayan mahkeme, Madsen'i İsveçli gazeteciyi öldürmekten mahkum etti.

Madsen'e yöneltilen suçlamalar arasında cinayet, bedeni parçalara ayırma ve cinsel saldırı da vardı.

Kadın gazeteciyi öldürdüğünü kabul etmeyen mucit Madsen, cesedi parçalara ayırdığını itiraf etmişti. Madsen, Wall'ün neden öldüğüne dair polise çelişkili ifadeler vermişti.

İsveçli gazeteci Kim Wall, 2017 yazında haber yapmak için Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuştu. Gazetecinin cesedi, 11 gün sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu. Bazı vücut parçaları hiçbir zaman bulunamadı.

Wall'a yapılan otopside genital bölgesi ve kaburga kemiklerinde 'öldüğü sırada ya da öldükten çok kısa bir süre sonra gerçekleştirilen' bıçak izleri tespit edilmişti.

Daha önce Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar bulunmuştu. Olay yaratan görüntüler arasında işkence yapılan kadınların kafaları kesilerek öldürülmesi ve yakılması vardı.