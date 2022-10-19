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Kadın Ticaretini Gör’ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı gerçekleşti

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Kadından Yaşama Destek Derneği, Avrupa Birliği finansal desteği ile gerçekleştirdiği ‘Görmezden Gelme’ adlı proje faaliyeti olan ‘Kadın Ticaretini Gör’ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışını gerçekleştirmiştir.
Kadın Ticaretini Gör’ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı gerçekleşti

Yarışmada jüri üyesi olarak; KAYAD Başkanı Meral Akıncı, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit, Görsel İletişim Tasarımcısı Senih Çavuşoğlu ve İktisat Bankası Pazarlama Grup Müdürü Ali İhsan Bayar yer almıştır.

25 sanatçının 104 fotoğraf ile katıldığı yarışmada Birincilik ödülü ‘YANSIMA’ adlı eseriyle Yasin Alp Çevik’e, ikincilik ödülü ‘BİR UMUT’ adlı eseriyle Cem Cengiz’e, üçüncülük ödülü ‘BİR YOLUN SONUNDAYIM SESSİZCE TÜKENEREK’ adlı eseriyle Alev Emre Gürsev’e, Jüri Özel Ödülü ‘HOPE’ adlı eseriyle Ayşe Kocaismail’e verilmiştir. Mansiyon ödülü kazananları ise, ‘HAYAL’ ve ‘PARA’ adlı eseri ile Erkan Çelikeri’ye ve ‘İZAHİ’ adlı eseriyle Gülen Gül Coşkun’a verilmiş, toplam 22 fotoğraf sergilenmeye hak kazanmıştır.

Sergi, 19 Ekim 2022’ye kadar İsmet Vehit Güney Sergi salonunda gezilebilecektir.

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