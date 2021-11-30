Kahin dizi Simpsonlar yeni bir meslek yarattı

ABD'nin en ünlü çizgi dizilerinden biri olan ve gelecekle ilgili tahminleriyle adından söz ettiren Simpsonlar yeni bir iş kolu yarattı. İngiltere’de bir şirket, diziyi izleyip gelecekle ilgili kehanetleri bulacak çalışanlar için iş ilanı verdi.

Bu eğlenceli dünyanın meşhur olduğu bir diğer alansa kehanetleri.

Bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin, yapılan çağrışımların günlük hayatta da bire bir gerçekleşmesi “Simpsonlar Kehanetleri” kavramını ortaya çıkardı.

Örneğin Donald Trump’ın başkanlığı sonrası ortaya çıkan bu görüntü;

11 Eylül saldırılarına yapılan ithaflar…

Hatta koronavirüs salgının ima edilmesi…

İşte bu sahnelerin gerçekleşmesi İngiliz bir şirketin ilgi odağı oldu.

İş ilanı verdi ve ilanın detaylarında sadece 18 yaşını geçmiş olmak ve İngilizce bilmek şartı arandı.

Çalışanlarından beklentisi ise, sadece Simpsonlar’ın tüm bölümlerini izlemesi ve bu bölümlerden tespit edilebilecek kehanetleri ortaya çıkarabilmesi.

İnternet, abonelik gibi masraflar da şirkete ait olacak.

Şirket yetkililerine neden böyle bir şey yaptıkları sorulduğunda; “Bizler de sektörümüzde bizi neler beklediğini tahmin etmeyi seviyoruz. Zor geçen birkaç yıldan sonra, 2022’nin neler getireceğini merak ediyoruz.” cevabını verdiler.