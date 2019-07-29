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Kaliforniya’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Gilroy Sarımsak Festivali’nde TSİ bu sabah gerçekleşen silahlı saldırı sonucu üç kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Kaliforniya’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Julissa Contreras, saldırganın 30’lu yaşların başlarında beyaz bir erkek olduğunu söyledi. Saldırganın hızlıca ateş ettiğini söyleyen Contreras, “Her yöne ateş ettiğini gördüm. Özel olarak hedef aldığı bir şey yoktu. Ancak bu saldırı için hazırlandığı çok belliydi” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın henüz yakalanmadığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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