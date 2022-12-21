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KAMU-İŞ Cumhurbaşkanlığı'na yürüyor

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KAMU-İŞ Cumhurbaşkanlığı'na yürüyor
KAMU-İŞ Cumhurbaşkanlığı'na yürüyor
İşte açıklama;
Kamu-İş, hademelerin uğradığı haksızlığa ve yapılan adaletsizliğe karşı devletin başındaki Cumhurbaşkanına sesimizi duyurmak amacıyla  11:30'da Cumhurbaşkanlığı'nda olacak şekilde yürüyüş gerçekleştirecektir.  
 
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 
“Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapılan adaletsizliği, insanlığa ve emeğe yapılmayacak uygulamaları yapan hükümetin her mercisine mücadele ve müzakereyi yapmamıza rağmen sendikalı oluşumuzdan dolayı çözüm üretmemektedir. 
 
Devletin başındaki Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceğiz.
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