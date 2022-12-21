KAMU-İŞ Cumhurbaşkanlığı'na yürüyor

İşte açıklama;

Kamu-İş, hademelerin uğradığı haksızlığa ve yapılan adaletsizliğe karşı devletin başındaki Cumhurbaşkanına sesimizi duyurmak amacıyla 11:30'da Cumhurbaşkanlığı'nda olacak şekilde yürüyüş gerçekleştirecektir.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu,

“Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapılan adaletsizliği, insanlığa ve emeğe yapılmayacak uygulamaları yapan hükümetin her mercisine mücadele ve müzakereyi yapmamıza rağmen sendikalı oluşumuzdan dolayı çözüm üretmemektedir.