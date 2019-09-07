Kamufle, 'Susamam'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı: 'Voltran oluşturduk'

Kamuoyunda 'Kamufle' olarak bilinen rap sanatçısı Basri Fırat Bayraktar, sosyal medyada gündeme oturan ve yayınlandıktan hemen sonra YouTube trend listesine giren 'Susamam'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Kamuoyunda 'Kamufle' olarak bilinen Basri Fırat Bayraktar, sosyal medyada gündeme oturan ve yayınlandıktan hemen sonra YouTube trend listesine giren protest şarkı 'Susamam'ın nasıl ortaya çıktığını BBC Türkçe'ye anlattı.

Bayraktar, şarkının çıkış sürecine ilişkin şunları söyledi:

'VOLTRAN OLUŞTURDUK'

"Şanışer aradı. 20 tane toplumsal konuyu 20 farklı MC (şarkıcı) yapsa nasıl olur dedi, valla süper olur dedim. Voltran oluşturduk."

Kamufle'nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar iki ay önce başladı ve konular başlangıçta belirlendi. Bunun üzerine şarkıcılar, işleyecekleri toplumsal konuyla ilgili sözleri yazdı, klipler çekildi. Daha sonra hazırlanan şarkılar ve klipler, Şanışer tarafından bir araya getirildi.

'ESAS AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK'

Esas amaçlarının yaşanan sorunları dile getirerek farkındalık yaratmak olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu."