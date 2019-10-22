Kanada'da skandallara rağmen Trudeau tekrar başbakan seçildi ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi

Kanada'da yapılan genel seçimin sonuçlarına göre Justin Trudeau bir kez daha başbakan seçildi ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi.

Trudeau'nun liderlik ettiği Liberal Parti hükümet kurmak için daha az oy alan bir partinin desteğine ihtiyaç duyacak.

Kanada'da hükümet kurmak için parlamentoda 170 sandalyeye ihtiyaç duyulurken, Liberal Parti 155 sandalyede kaldı. Kanada Muhafazakar Partisi Liberal Parti'den daha fazla oy almayı başarsa da seçim bölgelerinde Liberalleri geçemedi ve 122 sandalyede kaldı. Liberal Parti 2015 yılında 184, Muhafazakar Parti ise 99 sandalye kazanmıştı.

Parlamentoya girme hakkı kazanan diğer partiler ise 32 sandalye ile Bloc Québécois, 25 adet ile Yeni Demokrat Parti ve üç sandalye ile Yeşil Parti oldu. Kanada'da yeni yasama döneminde bir de bağımsız isim görev yapacak.

Başbakan Trudeau sandığa skandalların gölgesinde gitse de yaşadığı destek kaybına rağmen iktidarda kalmayı başardı. Kısa süre önce Kanada liderinin geçmişte yüzünü siyaha boyadığı fotoğrafları ortaya çıkmış ve ırkçılıkla suçlanmıştı. Trudeau'nun adı ayrıca SNC-Lavalin yolsuzluk skandalında sıkça geçmişti.