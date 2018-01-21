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“Kanlı Nigar” oyunu DAÜ’de halk ve öğrencilerle buluştu

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“Kanlı Nigar” oyunu DAÜ’de halk ve öğrencilerle buluştu
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Tiyatro Topluluğu, Türk sinemasına 200 civarında film senaryosu kazandıran ünlü sanatçı Sadık Şendil’in 1981 yılında yazdığı “Kanlı Nigar” isimli eseri sahneledi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi Salonu’nda oynanan ve yönetmenliğini Refet Şeker’in yaptığı oyun, üç gün boyunca kapalı gişe oynandı. DAÜ’lü öğrencilerin yanı sıra, Gazimağusa halkının da yoğun ilgi gösterdiği ve 30’a yakın DAÜ Tiyatro Topluluğu üyesinin katkılarıyla üç aylık bir hazırlanma sürecinin ardından sahneye konan “Kanlı Nigar”, 700’ün üzerinde izleyiciden tam not aldı. DAÜ Tiyatro Topluluğu, oldukça beğenilen “Kanlı Nigar” oyununu, 31 Mart – 2 Nisan 2018 tarihleri arasında çıkacakları turnede; önce Lefkoşa, ardından da Hatay’da sahneleyecek.

Kanlı Nigar Hakkında

Kanlı Nigar, gölge oyunu Karagöz repertuarından Sadık Şendil tarafından alınıp tiyatro metni haline getirilmiş müzikli, danslı, eğlenceli bir oyundur. Oyunda, küçüklüğü zengin bir konakta geçen, ancak burada evin beyi tarafından tecavüze uğrayınca konaktan kovulan, sonunda da çıkar yolunu erkekleri kandırıp oyuna getirerek hayatını onların sırtından kazanmakta bulan “Cihanyandı Kanlı Nigar”ın öyküsü anlatılıyor.

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