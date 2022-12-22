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''Kanlı Noel'' katliamında hayatını kaybedenler Londra'da anıldı

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İngiltere'de EOKA terör örgütü militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 59'uncu yılında anma töreni yapıldı.
''Kanlı Noel'' katliamında hayatını kaybedenler Londra'da anıldı

"Kanlı Noel" unutulmadı, katliam kurbanları Londra’da anıldı.

Londra'daki Kıbrıs Rum Kesimi Yüksek Komiserliği önünde toplanan Kıbrıs Türkleri, Rumların Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği katliamının 59'uncu yıl dönümünde saldırıda şehit düşenleri anmak için mum yaktı.

Törende, "Kanlı Noel"de hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sergilendi. Şehitlerin fotoğraflarına bakarak dua eden yakınları, tören sırasında duygusal anlar yaşadı.

"59 yıl önce gerçekte neler olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz"

Genç Kıbrıs Türkleri (Y.T.C.) Grubu Başkanı Eren Ramadan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta o dönem yaşanan olaylar nedeniyle yerinden edilen, kaybolan ve öldürülen birçok kişinin aile üyelerini tanıdığını belirterek "Bu nedenle, bu olay kişisel olarak beni çok etkiliyor" dedi.

Ramadan, "Rumların Kıbrıs'ta yaptığı darbe nedeniyle Kıbrıslı Türkler uluslararası sahnede temsiliyetlerini kaybettiler. 1963, Kıbrıs sorununun ve Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun başlangıcıdır" diye konuştu.

Kıbrıs Türklerine saygı için toplanıldı

Eren Ramadan, bu nedenle 59 yıl önce gerçekte neler olduğunu dünyaya duyurmak ve hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerine saygılarını sunmak için toplandıklarını dile getirdi.

Törenin ardından şehitler için dua edildi ve daha sonra Nejla Clements, Kıbrıslı Türkler adına hazırlanan mektubu, Rum Kesimi Yüksek Komiserliğine bıraktı.

Mektupta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kendi halkına ve dünyaya Kıbrıs meselesi hakkında gerçeği söylemeye davet edildi.

"Kanlı Noel" katliamının üzerinden 59 yıl geçti

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamın üzerinden 59 yıl geçti. Saldırılarda 364 kişi şehit olmuş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılırken bu saldırılar, Ada'daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı olmuştu.

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