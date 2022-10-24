Kanye West’e ünlü isimlerden eleştiri yağdı

Khloé Kardashian, Reese Witherspoon ve Amy Schumer gibi ünlüler, Yahudi karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Kanye West'e tepki gösterdiler.

Bipolar bozukluk teşhisi bulunan ve yaptığı her hareket gündem olan ünlü rapçi Kanye West (45), Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı gönderiler sebebiyle sosyal medya platformları tarafından sansüre uğramıştı.

Yahudilerle ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle hesabı kısıtlanan ve gönderileri kaldırılan West, sosyal medyada “Yahudiler için ölüm seviyesi 3… Siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

ABD’li yazar Jessica Seinfeld (51) ise, bu paylaşımlara tepki niteliğinde bir yazı yayınladı. “Yahudi arkadaşlarımı ve Yahudi halkını destekliyorum” diyen Seinfeld “Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız, bunu akışınızda söyleyebilirsiniz” diye yazdı.

DESTEK YAĞDI

1999’dan beri Jerry Seinfeld’le evli olan ünlü yazara, birçok ünlü isimden destek yağdı.

Oscar ödüllü aktris Reese Witherspoon, “Yahudi arkadaşlarımın/meslektaşlarımın aileleri için neden korktuklarını tam olarak anlayın. Bu çok korkutucu bir dönem” şeklinde bir paylaşım yaparken komedyen Amy Schumer, “Yahudi cemaatinin bunun neye yol açmasından korktuğunu biliyor musunuz? Her 2 kişiden 1’i soykırımın yaşandığını bilmiyor. Ayağa kalk. #birdahaasla” şeklinde bir paylaşım yaptı.

West’in eski baldızı Khloé Kardashian da Witherspoon’un yazdıklarını kendi hesabında paylaşırken John Legend, Lizzo, Jack Antonoff, Howard Stern ve Michael Rapaport, ünlü rapçinin “nefret içerikli” yorumlarına karşı çıkan ünlüler arasındaydı.