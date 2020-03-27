Karpaz'da 7 gün süre ile evden çıkma yasağı,giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak

Karpaz'da 7 gün süre ile evden çıkma yasağı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarihi itibariyle Saat 14:00’den itibaren 7 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılması için kısmi sokağa çıkma yasağı yerine sokağa çıkma yasağı ilan etti



