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Karpaz'da tecavüz davasında gelişme...

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Karpaz’da 17 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanan İ.G, S.D ve S.Ç tutuklu yargılanmalarına karar verildi
Karpaz'da tecavüz davasında gelişme...

Karpaz’da 17 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanan İ.G, S.D ve S.Ç tutuklu yargılanmalarına karar verildi

Dipkarpaz’da, 2 yıl boyunca 17 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanan, İ.G, S.D ve S.Ç bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi

Mahkemeye   zanlıların, 2018 ike 2020 Kasım ayları içerisinde, zanlılar tarafından, 17  yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildiği ve müşteki kızın, 31 haftalık hamile kaldığının anlaşılması üzerine meselenin ortaya çıktığı anımsatıldı.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilirken, tutuklu yargılanmaları talep edildi. Mahkeme zanlıların, 45 günü geçmemek şartı ile tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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