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Karpaz'da Trafik Kazası, araçlar yüz yüze çarpıştı!

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Karpaz'da Trafik Kazası
Karpaz'da Trafik Kazası, araçlar yüz yüze çarpıştı!

14.12.2023 tarihinde, saat 17:50 sıralarında, Ziyamet - Kumyalı Anayolunun birinci kilometresinde, Mehmet ALGIN (E-39) yönetimindeki ZNF 732 plakalı araç ile Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte Halil MANİ (E-75) yönetimindeki GV 414 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GV 414 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe MANİ (K-68) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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