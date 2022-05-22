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Kasoulidis: Kapalı Maraş bölgesi Güven Yaratıcı Önlemler tartışılırsa kurtarılabilir

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Ioannis Kasoulidis, Kapalı Maraş bölgesinin ancak Güven Yaratıcı Önlemler tartışılırsa kurtarılabileceğini söyledi.
Kasoulidis: Kapalı Maraş bölgesi Güven Yaratıcı Önlemler tartışılırsa kurtarılabilir

Kasoulidis, Maraş şehrinin kıyı cephesinde yaşananların, Türklerin Mağusa'yı tamamen işgal etme planının bir başka adımı olduğunu söyledi.

Güven yaratıcı tedbirlerle olası bir olumlu gelişmenin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulma çabalarını önemli ölçüde etkileyeceğine dikkat çekti.

Türk tarafında olumsuz bir tepki olduğu için Güven Yaratıcı Önlemler konusunu kapatmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile yarın yapacağı görüşmenin odak noktası Kapalı Maraş’daki gelişmeler olacak.

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