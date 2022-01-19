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Kayıplar Konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde Ele Alındı

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Kayıplar Konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde Ele Alındı
Kayıplar Konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde Ele Alındı

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi, dün yaptığı toplantıda kayıplar konusunu ele aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Girne’de Kayıplarla İlgili 4 Toplu Mezara Yakın” başlıklı haberinde, dünkü toplantıda, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, Girne’de kayıpların gömülü olduğu 4 toplu mezarı tespit etmeye yakın olduğunun dile getirildiğini yazdı.

Gazete ayrıca belirli noktada gömülen ölülerin nakledildiğine dair bilgilerin bulunduğunu savundu.

Habere göre toplantıda konuşan Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, toplu mezarlar ve nakledilen kemik kalıntılarıyla ilgili olarak elinde veri olmasına karşın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermediği gerekçesiyle Türk tarafına eleştiri yöneltti.

Fotiu, bunun neticesinde zamanın, kayıpların akıbetinin belirlenmemesiyle geçtiğini savundu.

Kazılarla ilgili başarının yüzde 8-yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Fotiu, kadın, çocuk ve yaşlıların öldürüldüğü iddiasıyla “Aşşa” (Paşaköy) konusundan ve başka bölgelere nakledilen kalıntılardan da bahsetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis yaptığı konuşmada geçen sene sadece 18 kişiye ait kemik kalıntısının bulunduğunu söyledi.

900 kayıp daha aradıklarını belirten Pantelidis, kimlik tespiti henüz yapılamayan kalıntıların da bulunduğunu, bunun da tahminen 100 kişiye denk geldiğini ifade etti.

Pantelidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, çalışmalarını desteklemek amacıyla drone ve toprak ve bitki örtüsündeki farklılıkları tespit eden modern cihazlar ve ultrasonic radar satın aldığını söyledi.

70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’un kemik kalıntılarının “Ornithi” (Ekmekçiler) bölgesinden Dikmen’deki eski çöplüğe taşındığına dair bilgiler konusunda ise Pantelidis, bölgede gözetim yapan Portekizli uzmanın, güvenli kazı yöntemlerini göstermek için 24 Ağustos’ta Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini ancak Kıbrıs’taki BM’nin, Portekizli uzmanın talep ettiği 80 bin Euro’luk meblağı onaylamasının mümkün olmaması nedeniyle bu çabanın sonuçsuz kaldığını belirtti.

Bu ödeneğin New York’tan onaylanması gerektiğini belirten Pantelidis, Portekizli uzmanın ileriki haftalarda gelmesi temennisinde bulundu.

“Aşşa” (Paşaköy) Kayıp Yakınları Komitesi Temsilcisi Marias Leonitu ise yaptığı konuşmada, 2 bin 242 iskelet parçasının muhafaza edildiğinden bahsederek, 4 yıl geçmesine karşın kemik kalıntılarının maliyetlerinden dolayı kimlik tespitinin yapılamadığını söyledi.

Leonitu, bu kalıntıların tozlu kutularda muhafaza edildiğini de ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Pantelidis, kemiklere yönelik kimlik tespit maliyetinin 500 Euro civarında olduğunu toplam maliyetin ise 1.2 milyon Euro olacağını söyledi.

Öte yandan Politis gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Yunan kayıplarla ilgili yaklaşık 750 kayıp vakasının, yaklaşık yüzde 50’sinin Kayıp Şahıslar Komitesi önünde bulunduğunu ve akıbetlerinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Fotiu, son beş yıl içerisinde belirlenen kemik kalıntısı sayısına dramatik bir düşüş yaşandığına da dikkati çekti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis ise 2021 yılında 37 kimlik tespitinin yapılabildiğini bunlardan 29’nun kayıplar, 6’sının ise hayatını kaybedenlerle ilgili olduğunu söyledi.

Pantelidis, kimlik tespiti henüz yapılmayan 2 bin 500 küçük kemik kalıntısına ilişkin olarak ise Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, Rum Yönetimi’nin sürecin ileriye götürülmesi için 1.2 milyon Euro verme önerisini görüşeceğini ifade etti.

Pantelidis, 2 bin 500 kemik parçasının, kime ait olduğunu belirlemek amacıyla her biri için DNA incelemesi yapılmasının gerekeceğini de söyledi.

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