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Kaza geçiren ünlü aktör Jeremy Renner hakkında üzücü açıklama

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Yeni yılın ilk gününde kar kürerken bir kaza geçiren ve durumu ağır olan ünlü aktör Jeremy Renner'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi.
Kaza geçiren ünlü aktör Jeremy Renner hakkında üzücü açıklama

1 Ocak 2023’te kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ABD’li oyuncu Jeremy Renner’ın (52) iyileşmesinin yıllar süreceği ve durumunun “herkesin bildiğinden daha kötü” olduğu iddia ediliyor.

Bir aile üyesine yardım etmek isterken kar küreme aracının altında kalarak yoğun bakıma kaldırılan ve sağlık durumu bir süre ciddiyetini koruyan aktör, Instagram'da bir selfie paylaşarak durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Ünlü aktör, Instagram hesabından bir selfie paylaşarak hayranlarına bilgi vermişti.

Ancak, künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren Renner’ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.

Renner’ın durumun ciddiyetinin farkında olduğu ve ailesinin de hem fiziksel hem de manevi olarak yanında olduğu belirtildi.

Bir kaynak, “Jeremy’nin göğsündeki hasar o kadar büyüktü ki, ameliyatla yeniden yapılandırılması gerekti.”

“Şimdiye kadar iki ameliyat geçirdi ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda bacağına tekrar ameliyat gerekecek. Doktorlar, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde ve son durum bu şekilde” dedi.

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