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Kemeri çok sıkmak kısırlığa ve hatta kansere sebep olabiliyor

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Uzmanlar, pantolon kemerini çok sıkı takmanın kansere ve kısırlığa yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Kemeri çok sıkmak kısırlığa ve hatta kansere sebep olabiliyor

İskoçya’daki Glasgow ve Strathclyde Üniversiteleri’nden ve Glasgow’daki Güney Genel Hastanesi’nden doktorlara göre, kemerleri çok sıkmak mide ile yemek borusu arasındaki valfi zorlayarak mide asidinin yemek borusuna doğru yükselmesine neden olabilir.

Daily Star’da yer alan habere göre, bu durum mide ekşimesine ve uzun vadede özofagus kanserine neden olabiliyor.

Özofagus kanseri, daha yüksek obezite ve reflü seviyeleriyle ilişkili olup dünyada en hızlı artan kanser türlerinden biridir.

Bu kanser türüne sahip hastalar, mide ekşimesi gibi erken uyarı işaretlerini karıştırabilir ve bu da onların sadece aylarca yaşamasına neden olan geç tanıya neden olabilir.

Cancer Research UK’ye göre, özofagus kanseri teşhisi konanların sadece yüzde 13’ü beş yıldan fazla hayatta kalıyor.

ÜREME ORGANLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR

Kemeriniz çok sıkıysa, kanser dışında karşılaşabileceğiniz diğer sorunlar karın ağrısı ve basıncı, şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunları, omurga sertliği, sinir sıkışması, fıtık ve bel ağrısıdır.

Only My Health uzmanları, “Sürekli olarak sıkı kemerler takmak da kısırlığa yol açabilir, çünkü üreme organları üzerinde baskı oluşabilir,” diyor.

Özellikle erkekler için bu, bacaklarının arasında soğuk hava akışı olmaması nedeniyle vücut ısısının özel bölgelerinin etrafında hapsolmasına neden olabilir ve bu da sperm sayısını azaltabilir.

Uzmanlar en iyi hareketin aldığınız kiloları vermek olduğunu ama bu arada kendinizi nefes alamayacak kadar sıkmamanın da iyi bir seçenek olabileceğini söylüyorlar.

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