Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yangınlara yönelik mekanizmalar için koordinatör atadı

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriou’nun yangınların önlenmesi ve müdahale mekanizmalarının derhal harekete geçirilmesinden sorumlu koordinatör olarak atanması çarşamba günü Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldı.

Hükûmet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yaklaşmakta olan tehlikeli yaz mevsimi göz önünde bulundurulduğunda, "bir yandan yangın çıkma olasılığını önlemek için önleyici tedbirler almak, diğer yandan da etkili müdahaleleri için tam hazırlık sağlamak üzere ilgili tüm Devlet Hizmetleri ve Yerel Yönetimler tarafından yoğunlaştırılması gerektiğini" söyledi.

Sözcü, ilgili Tarım, Adalet, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının vaka bazında uygulanan özel eylem planları hazırladığını ve amacın bütüncül bir planlamayı teşvik etmek olduğunu kaydetti.