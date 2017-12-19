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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile DAÜ arasında işbirliği protokolü

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile DAÜ arasında işbirliği protokolü
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile DAÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde gerçekleşen törende, protokole, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu. Benli ve Osam, imza öncesinde birer konuşma yaptı.

İmzalanan protokol kapsamında, tarafların karşılıklı ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç duyulan konularda karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, tarafların ihtiyaç duyduğu alanlarda, karşılıklı akademik/yönetsel personel görevlendirme ve/veya izin verme yolu ile projeler geliştirmek üzere işbirliği yapmak, düzenlenen bilimsel toplumsal toplantılara destek vermek bulunuyor.

Protokol aynı zamanda, tarafların ilgi alanlarına giren konularda ortak çalışmaların ve yeni girişimlerin yapılmasını desteklemek amacıyla eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlemek ve tarafların karşılıklı ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitimlerin sağlanmasını da içeriyor.

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, ülkedeki yerel yönetimler reformunun devam ettiğini belirterek, bu doğrultuda yapılanlara örnekler verdi.

“Nasıl bir belediyecilik daha doğrudur?” arayışları sürerken bunun en doğru akademik zeminde tartışılabileceğini düşünerek bu protokole karar verdiklerini anlatan Benli, dünyada emsalleri bulunan Belediye Akademileri için hizmet sunan kadroların eğitimlerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Benli, ihtiyaç duyulan eğitimleri hayata geçirmek için DAÜ’nün desteğini alabilmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

OSAM

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, yerel yönetimler ve kurumlarla akademik işbirliğine gitmenin ve projelerin uygulamalı olarak hayata geçirilmesinin önemine değindi.

DAÜ’nün ülkenin her kademesine katkı koymaktan onur duyduğunu ifade eden Osam, Belediyeler Birliği’yle imzaladıkları protokolün tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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