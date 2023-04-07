  • BIST 4.926,62
  • Altın 1242.717
  • Dolar 19.2538
  • Euro 21.0188
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser verecek

»
Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu’nun Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına vereceği konserde, “Şampiyon Melekler” için bestelenen ağıt ilk kez seslendirilecek.
Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser verecek

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de GAÜ Spectrum’da konser verecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre konser, 26 Nisan'da GAÜ Spectrum’da yer alacak. Ulus Yeşilada’nın şefliğini üstlendiği “Hayat bazen tatlıdır” konserinin giriş ücreti 100 TL olacak.

Konserde, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybedenler için bestelenen ağıt da ilk kez seslendirilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğa’da kitap keyfi03 Nisan 2023 Pazartesi 16:12
  • Simpson karakterleri yapay zekâ ile gerçek insana dönüştü02 Nisan 2023 Pazar 21:50
  • Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı Ed Sheeran yine bir numara oldu01 Nisan 2023 Cumartesi 22:59
  • Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate’in davasında sürpriz gelişme01 Nisan 2023 Cumartesi 20:50
  • Brad Pitt, 40 milyon dolarlık evini nihayet satmayı başardı31 Mart 2023 Cuma 23:13
  • GİGEM’de “Kağıt ve Sanat” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor31 Mart 2023 Cuma 14:52
  • Hadise yeni şarkısı Feryat’ı küvette üstsüz pozla duyurdu31 Mart 2023 Cuma 14:25
  • Şahan Gökbakar’dan YSK’ya karpuz göndermesi31 Mart 2023 Cuma 09:50
  • JK Rowling’e tepkiler büyüyor… Ailesi de tehditler almış30 Mart 2023 Perşembe 22:30
  • Masal diyarında kabus: Disney 7 bin kişiyi işten çıkarıyor28 Mart 2023 Salı 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti