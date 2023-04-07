Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser verecek

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de GAÜ Spectrum’da konser verecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre konser, 26 Nisan'da GAÜ Spectrum’da yer alacak. Ulus Yeşilada’nın şefliğini üstlendiği “Hayat bazen tatlıdır” konserinin giriş ücreti 100 TL olacak.
Konserde, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybedenler için bestelenen ağıt da ilk kez seslendirilecek.
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