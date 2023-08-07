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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Satranç Turnuvası 12-13 Ağustos’ta düzenlenecek

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliğinde 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde 2011-2018 yılları arasında doğumlu çocukların katılımıyla “Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Satranç Turnuvası 2023” düzenlenecek.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Satranç Turnuvası 12-13 Ağustos’ta düzenlenecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl düzenledikleri turnuva ile satrancın çocukların hayatındaki önemine vurgu yapmayı, onları desteklemeyi ve teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Satrancın çocukların zeka ve sosyal olarak gelişimindeki önemine değinen Taşargöl, etkinliği her yıl düzenlenecek turnuvalarla geleneksel hale getirmeyi dilediklerini de belirtti.   65 Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak da, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ile turnuva düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek her turnuvanın  çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Satranç turnuvalarıyla birçok çocuğun bakış açısının değiştiğini  belirten Azak, satrancın ülkemizde daha fazla  yaygınlaşması, zeka ve  sosyal gelişim için turnuvaların artması temennisinde bulundu.

Turnuva için kayıtlar 10 Ağustos'a kadar 05428654313 numaralı telefondan yapılabilecek. 

12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek turnuva, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde (Med Club) yapılacak.

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