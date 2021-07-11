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Kıbrıslı Türk Opera Sanatçısı Bas Attila Manizade KKTC'de İlk Kez Anıldı

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Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade,  Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Beylerbeyi Manastırı’nda yapılan konserle KKTC'de ilk kez anıldı.
Kıbrıslı Türk Opera Sanatçısı Bas Attila Manizade KKTC'de İlk Kez Anıldı

Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade,  Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Beylerbeyi Manastırı’nda yapılan konserle KKTC'de ilk kez anıldı.
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar müdürlük yapmış, çeşitli ülkelerde oynadığı operalarla şöhretini dünya çapına taşımış ilk Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade'nin anıldığı geceye, Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar, Attila Manizade'nin Eşi Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aytaç Manizade, Atilla Manizade'nin yeğenleri  Selen Manizade Saner, İlgen Manizade Çetin ile aileleri ve Attila Manizade'nin öğrencisi İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı ve şan pedagogu, ayrıca İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Ana sanat Dalı öğretim görevlisi Ayşe Sezerman’la konuklar katıldı.
 
Gecenin bir birinden güzel eserlerini KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Soprano Laden İnce ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bas-Bariton Suat Arıkan seslendirirken kendilerine piyanoda Piyanist Nadya Kameneva'nın eşlik ettiği belirtildi.

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Hüseyin Turan'ın sunumunu üstlendiği gecede, Attila Manizade'nin öğrencisi Ayşe Sezerman kısa bir konuşma yaptı.
 
Attila Manizade'nin resimleri eşliğinde Hüseyin Turan tarafından biyografisinin okunduğu gecede, on bir Attila Manizade eseri seslendirildi.

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