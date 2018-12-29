Kıbrıs'ta bu da oldu: Mağazada Hitler çantası sattılar

Güney Kıbrıs’taki Jumbo mağazalarında satılan, üzerinde Adolf Hitler’in fotoğrafının bulunduğu kartondan yapılmış çantaların, gelen tepkiler üzerinde toplatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, bir müşterinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine, mağazaya bu ürünü sattığı için eleştiriler ve tepkiler gelmeye başladığını; bunun üzerine mağazanın konuyla ilgili açıklama yaparak, söz konusu ürünü geri çektiğini yazdı.