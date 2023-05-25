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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a meydan okudu

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a meydan okudu: “Bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!”
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, dünkü TRT propaganda konuşmasında Erdoğan’ı canlı yayına çağırarak “Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK’yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir” demişti.

Erdoğan da bugünkü konuşmasında “Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir. TRT’de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin” demişti.

Cumhurbaşkanı ayrıca canlı yayın çağrısını da reddetmişti: “Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok.”

‘Sen teröristlerin hamisisin!’

Bunun üzerine Kılılçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!”

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