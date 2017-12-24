Kiprianu: “Elcil’in açıklamaları araştırılsın”

Bu tür suçlamaların oldukça ciddi olduğunu söyleyen Kiprianu, Hükümetin, bu konunun göğüslenmesi için gerekli tedbirleri alarak, bunu derhal araştırmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Kiprianu, KTÖS Başkanı Şener Elcil’in, Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerden doğan çocuklarına "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaport ve kimlik çıkarılması konusunda bir çetenin varlığından söz etmesi üzerine, bu bilgilerin hükümet tarafından araştırılmasını istedi.

AKEL, İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY’İN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUN DEĞİL AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, İngiliz üslerine ziyaret gerçekleştiren ve burada açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözlerini eleştirdiği belirtildi. Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, İngiltere Başbakanı May’in, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin varlığına verdiği öneme ilişkin açıklamasından dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Kiprianu, İngilizlerin, komşu ülkelere karşı, NATO ve İngiltere’nin çıkarlarına hizmet için üsleri saldırı mevzisi olarak kullanmak istediğine dikkati çekti. Kiprianu açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümeti, May’in açıklamalarına tepki göstermeye çağırdı.