Kız Arkadaşını Darp Edip Bıçakladı!

26.09.2021 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, İskele'de B.K.(E-39), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde tartıştığı kız arkadaşı K.E.(K-27)’yi darp edip tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sağ kol iç kısımdan yüzeysel şekilde yaralamıştır.
Yürütülen soruşturma kapsamında B.K.(E-39)’nin ikametgahında tespit edilen ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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