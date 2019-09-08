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Kızılay İskele Şubesi 27 çocuğu sünnet ettirdi

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, İskele ve köylerinde yaşayan 27 çocuğu sünnet ettirdi.
Kızılay İskele Şubesi 27 çocuğu sünnet ettirdi

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde dün akşam düzenlenen etkinliğe; İskele Belediyesi’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Dinişleri Başkanlığı İskele Şubesi de katkıda bulundu.

Daha önceden planlanan bir programından dolayı törene katılamayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, tüm çocuklara hayırlı, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Törene, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyesi Hanife Demir, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Bülent Çıraklı, Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, İskele Şube Başkanı Sercan Akdemir, Gazimağusa Şube Başkanı, Esentepe Şube Başkanı, Dinişleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, aileler ve yakınları katıldı.
İskele Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikte, İskele Belediyesi, 27 çocuğa tüm sünnet kıyafetlerini armağan etti.

Belediye ayrıca, törene katılanlara nohutlu pilav ve ayran ikramında bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Dinişleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü dua okudu. Toplu sünnet töreninde İskele Belediyesi’nin yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Mağusa Şubesi ile Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği de, çocuklara çeşitli armağanlar dağıttı. 27 çocuğun Yaşam Hastanesi’nde gerçekleşen sünnet operasyonları da Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın tarafından karşılandı. Toplu sünnet töreninde Semazen gösterisinin yanı sıra İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi gösteriler sunarken, Çağdaş Aydaş da konser verdi.

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