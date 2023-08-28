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KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası 26-27 Ağustos 2023 Tunaç Atlı Spor Kulübü

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KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası 26-27 Ağustos 2023 Tunaç Atlı Spor Kulübü
KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası 26-27 Ağustos 2023 Tunaç Atlı Spor Kulübü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2023 sezonu VII. Ayak Engel Atlama  Müsabakası Karaoğlanoğlu’nda Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde  gerçekleşti. 

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı  cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci günü  olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.  

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve  ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda  sporcu katılımıyla gerçekleşti. 

Müsabaka sonuçları ise şu şekildedir: 

70 cm X-pole 

Kulüp Binici At 1. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar 2. Tunaç ASK Erel Aktül Gypsy 3. Aner ASK Mehmet Aner Miracle 

70 cm 

5-12 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla 2. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar  3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zoe 

12-14 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Ferdi Francescha Haigh Joker 2. Tunaç ASK Ödül Çıralı Troy 3. Aner ASK Süreyya Çakır Miracle

90 cm 

12-14 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati 2. Ferdi Francescha Haigh Joker 3. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zorba 

15-18 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite 2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang 3. Ferdi Talessa Floyd Joker 

18+ Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Aner ASK Doğa Çobanoğlu Musketar 2. Çelebi ASK Osman Veli Adora 3. Ferdi Merve Falyalı Enrico 

Genel Klasman 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati 2. Ferdi Francescha Haigh Joker 3. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite

80 cm 

5-12 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Troy 2. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla 3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zeus 

12-14 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Royal ASK Azra Göksan Nazlı  2. Tunaç ASK Tanem Aktül Jack 3. Aner ASK Tanem Boytam Venüs 

15-18 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Sedef Bozkaya Adora 2. Rüzgar ASK İldem Muhip Mia 3. Tunaç ASK Ereze Aktül Michell 

18+ Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Aner ASK Çise Aysel Çavuş Mr Marley  2. Aner ASK Zehra Çakır Arseniyos  3. - - -

100 cm 

12-14 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zoe 3. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgatti 

15-18 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang 2. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite 3. Tunaç ASK Batuhan Özbek Güneş 

18+ Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF 2. - - - 3. - - - 

Genel Klasman 

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang 3. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF

120 cm 

12-14 Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. - - - 3. - - - 

18+ Yaş Kategorisi 

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF 2. - - - 3. - - - 

Genel Klasman 

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF 3. - - -

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