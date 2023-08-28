KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası 26-27 Ağustos 2023 Tunaç Atlı Spor Kulübü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2023 sezonu VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası Karaoğlanoğlu’nda Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları ise şu şekildedir:

70 cm X-pole

Kulüp Binici At 1. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar 2. Tunaç ASK Erel Aktül Gypsy 3. Aner ASK Mehmet Aner Miracle

70 cm

5-12 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla 2. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar 3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zoe

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Ferdi Francescha Haigh Joker 2. Tunaç ASK Ödül Çıralı Troy 3. Aner ASK Süreyya Çakır Miracle

90 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati 2. Ferdi Francescha Haigh Joker 3. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zorba

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite 2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang 3. Ferdi Talessa Floyd Joker

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Aner ASK Doğa Çobanoğlu Musketar 2. Çelebi ASK Osman Veli Adora 3. Ferdi Merve Falyalı Enrico

Genel Klasman

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati 2. Ferdi Francescha Haigh Joker 3. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite

80 cm

5-12 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Troy 2. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla 3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zeus

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Royal ASK Azra Göksan Nazlı 2. Tunaç ASK Tanem Aktül Jack 3. Aner ASK Tanem Boytam Venüs

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Sedef Bozkaya Adora 2. Rüzgar ASK İldem Muhip Mia 3. Tunaç ASK Ereze Aktül Michell

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Aner ASK Çise Aysel Çavuş Mr Marley 2. Aner ASK Zehra Çakır Arseniyos 3. - - -

100 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zoe 3. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgatti

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang 2. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite 3. Tunaç ASK Batuhan Özbek Güneş

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF 2. - - - 3. - - -

Genel Klasman

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang 3. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF

120 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. - - - 3. - - -

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At 1. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF 2. - - - 3. - - -

Genel Klasman

Kulüp Binici At 1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules 2. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF 3. - - -