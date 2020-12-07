KKTC’den Soğutucu Gaz İddiası

Rum ilgili makamların, 2017 yılından bugüne kadar KKTC’den geldiği iddia edilen toplam 220.1 kilo “soğutucu gaz” ele geçirdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı Müdürü Yorgos Pantelis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Pantelis, 2017 yılından bu yana, KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik geçiş noktalarında, sekiz kez, toplam 220.1 kilo ağırlığında “soğutucu gaz” ele geçirildiğini iddia etti.

Pantelis, bu açıklamayı Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in ilgili sorusu üzerine yaptı.

Pantelis açıklamasında ayrıca sorulan soru gereği, piyasada ele geçirilen ve başka yerlerden getirilen soğutucu gazlarla ilgili bilgiler de verdi.