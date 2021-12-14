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KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL İlk Modeli B9 İle Londra’da!

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KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL İlk Modeli B9 İle Londra’da!
KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL İlk Modeli B9 İle Londra’da!

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’in, ilk modeli B9 ile boy gösterdiği London EV Show başladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil markası GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile katıldığı elektrikli otomobil fuarı “London EV Show”, Londra’da başladı. GÜNSEL, 14-16 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek London EV Show’la Kıta Avrupasına ilk adımını da atmış oldu.

Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile 2016’da kurulan GÜNSEL, ilk modeli B9’un ilk lansmanını 20 Şubat 2020’de KKTC’nin Girne kentinde yaptı. 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na katılarak ilk kez Kıbrıs dışına çıkan GÜNSEL B9, London EV Show’la, seri üretim öncesinde dünya otomotiv piyasasında vitrine çıkmış oldu.

AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin ilk faz yatırımını 2019’da tamamlayan GÜNSEL’in üretim tesislerinin ikinci faz inşaatı Lefkoşa’da tamamlanarak 2022’nin ilk haftalarında faaliyete alınacak. GÜNSEL’i seri üretime hazır hale getirmek için 250 tasarımcı, mühendis ve tekniker çalışmalarına devam ediyor. Ürettiği kalp kırmızısı, ada mavisi, kumsal sarısı, gökyüzü mavisi, taş grisi prototipleri ile son bir yılda 2 binin üzerinde test sürüşü yapılan GÜNSEL, 2022’nin sonunda seri üretime başlayarak 2027’de 40 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin bayrağını dünya devlerinin arasında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

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GÜNSEL’in Kıbrıs adasında üretilecek ilk otomobil olduğunu hatırlatan GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün Londra’da başlayan London EV Show’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin bayrağını dünya devlerinin arasında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme ve AR-GE gücü ile geliştirdiğimiz GÜNSEL'in London EV Show’da dünya vitrinine çıkması, ülkemiz adına tarihi bir an” değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Başta Londra olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkleri, bu gurura ortak olmak için fuarın düzenleneceği Business Design Centre’a davet ediyorum” ifadesini kullandı.

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